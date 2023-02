Bologna, battibecco tra Thiago Motta e Arnautovic. L’allenatore: “Titolare contro l’Inter? Vedremo”

Thiago Motta e Marko Arnautovic sono stati protagonisti di un piccolo battibecco in occasione dell’allenamento di mercoledì 15 febbraio a Casteldebole. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico del Bologna abbia rimproverato l’attaccante austriaco per il suo comportamento. Quest’ultimo, squalificato contro la Sampdoria, si sarebbe infatti allenato con poca intensità, scatenando la rabbia dell’allenatore.

I due si sono chiariti però poco dopo e lo stesso Thiago Motta è apparso sereno in conferenza stampa: “Visto che sarà squalificato contro la Sampdoria, Marko avrà più tempo per recuperare la forma. Mi auguro che sia disponibile per la gara dopo, quella contro l’Inter: se così dovesse essere, valuterò se schierarlo o meno“. L’impressione è che Thiago Motta abbia voluto mandare un segnale ad Arnautovic, che di certo non l’ha reso felice con il giallo galeotto rimediato contro il Monza (essendo in diffida), proprio al ritorno da un lungo infortunio.