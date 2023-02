Golf, DP World Tour: Edoardo Molinari 19° negli Emirati Arabi, in testa Hojgaard, Law e Meronk

Edoardo Molinari non riesce a ripetere la buona prova offerta nel primo round nel Ras Al Khaimah Championship, torneo del DP World Tour negli Emirati Arabi Uniti, e scivola dal 2° al 19° posto . Nell’Emirato di Ras Al Khaimah il torinese, con uno score di 138 (66 72, -6), è distante ora cinque colpi dalla vetta occupata, con 133 (-11), dal danese Rasmus Hojgaard (66 67), dallo scozzese David Law (69 64) e dal polacco Adrian Meronk (68 65). Sul percorso dell’Al Hamra GC (par 72) è finita dopo 36 buche la gara di Guido Migliozzi (145, 71 74, +1), eliminato. Seconda uscita al taglio consecutiva per il vicentino che insegue la qualificazione alla Ryder Cup di Roma, in programma dal prossimo 29 settembre all’1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. E’ invece passato dalla 1/a alla 4/a posizione il giapponese Ryo Hisatsune, 4/o con 134 (-10) al pari, tra gli altri, dell’olandese Wil Besseling e degli inglesi Daniel Gavins e Dale Whitnell, con quest’ultimo che, con un giro in 63 (-9), ha realizzato il miglior score della giornata con nove birdie.

Intanto in Arabia Saudita, nel PIF Saudi International, gara di apertura dell’Asian Tour 2023 che mette in palio 5 milioni di dollari, Abraham Ancer con un totale di 129 (63 66, -11) è rimasto al comando della classifica. Il messicano, al Royal Greens Golf & Country Club (par 70) di King Abdullah Economic City, precede di un colpo l’americano Cameron Young, 2/o con 130 (-10) davanti al sudafricano Louis Oosthuizen, all’australiano Marc Leishmann e al thailandese Sadom Kaewkanjana, tutti 3/i con 132 (-8). Tra gli azzurri, ancora una buona prova per Stefano Mazzoli, risalito dalla 38/a alla 19/a posizione con 136 (70 66, -4). Il 26enne di Segrate, protagonista con un round in 66 (-4), è affiancato, tra gli altri, da Brooks Koepka. E’ uscito al taglio Filippo Celli, 92/o con 144 (74 70, +4). In un appuntamento che ha visto il forfait per infortunio di Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo e vincitore nel 2019 e nel 2021. Con il campione in carica, Harold Varner III, che è infine 11/o con 135 (-5).