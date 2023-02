Ciclocross, Mondiali Hoogerheide 2023: Italia quinta nel Team Relay, dominio Olanda

Ad Hoogerheide (Olanda) hanno preso il via i mondiali di ciclocross, e l’Italia inizia la sua spedizione iridata con un quinto posto nel Team Relay. Nella staffetta a squadre gli azzurri Filippo Fontana, Tommaso Cafueri, Silvia Persico, Asia Zontone e Davide Toneatti disputano una buona prova, ma non riescono ad ottenere quello che sarebbe stato un meraviglioso piazzamento sul podio. A dominare la gara è stata l’Olanda padrona di casa, che in 42:05 conquista la prima maglia iridata di questa specialità. Argento per la Gran Bretagna, bronzo per il Belgio, mentre in quarta posizione si è piazzata la Francia.