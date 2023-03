Golf, DP World Tour: Campillo primo in Kenya, Molinari 28esimo

A Nairobi, lo spagnolo Jorge Campillo è volato, con un totale di 200 colpi (-13) al comando della classifica del Kenya Open. Dopo il “moving day” di quest’evento del DP World Tour, il 36enne di Caceres ha un solo colpo di vantaggio sullo scozzese Robert MacIntyre, secondo con 201 (-12), a sua volta davanti al giapponese Masahiro Kawamura e al sudafricano Jayden Schaper, entrambi terzi con 202 (-11). Sul percorso del Muthaiga GC (par 71), il migliore degli azzurri è sempre Edoardo Molinari: il torinese è 28esimo con 208 (-5) precedendo Renato Paratore, 36esimo con 209 (-4), e Francesco Laporta, solo 75esimo con 215 (+2). Nel terzo round, prova bogey free per Campillo, il quale ha realizzato otto birdie, di cui quattro consecutivi nel finale che gli hanno permesso di balzare al comando. L’iberico insegue il terzo successo sul circuito, dopo quelli arrivati nel 2019 in Marocco e nel 2020 in Qatar.