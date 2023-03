Tiro a segno, Europei Tallinn dieci metri 2023: Ulbrich oro nella carabina maschile, Sollazzo ottavo

E’ il tedesco Maximilian Ulbrich a conquistare la medaglia d’oro nella carabina maschile agli Europei di tiro a segno dieci metri di Tallinn 2023. In Estonia arriva il gradino più alto del podio per Ulbrich, capace di battere 16-12 nel gold medal match lo slovacco Patrick Jany nella gara che assegnava due pass olimpici per Parigi 2024 ai paesi dei primi due classificati. I due finalisti avevano sbaragliato la concorrenza nel ranking match a otto, tra questi presenti l’austriaco Alexander Schmirl, l’israeliano Sergey Richter, l’altro tedesco Maximiliano Dallinger, il ceco Frantisek Smetana, il croato Miran Maricic e anche il nostro Danilo Dennis Sollazzo, già reduce da una medaglia nel misto. L’azzurro, purtroppo, è impreciso nella gara aperta ai migliori otto e chiude proprio all’ottavo posto col punteggio di 154.4. Per quanto riguarda gli altri azzurri, era andato bene Edoardo Bonazzi nelle qualificazioni, settimo ma escluso per il criterio territoriale, visto che Sollazzo aveva fatto meglio di lui classificandosi come quarto.