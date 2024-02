Golf, DP World Tour 2024: sette azzurri al via al Magical Kenya Open

Saranno sette gli azzurri in gara al Magical Kenya Open, torneo del DP World Tour 2024. Con Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, vincitori del torneo rispettivamente nel 2019 e nel 2007, ci saranno anche Renato Paratore, Filippo Celli, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Pietro Bovari. Sul percorso del Muthaiga Golf Club mancherà il detentore del titolo 2023, lo spagnolo Jorge Campillo, impegnato negli stessi giorni sul PGA Tour nel Mexico Open, che vedrà al via anche Francesco Molinari. Matteo Manassero e Francesco Laporta hanno invece deciso di concedersi un turno di riposo in vista dei prossimi due appuntamenti in Sudafrica. Per gli altri azzurri in gara è un’occasione da non perdere in una competizione che metterà in palio 2.500.000 dollari di cui 425.000 andranno al vincitore. Quattro i past winner in gara. Oltre a Migliozzi e a Edoardo Molinari, riflettori puntati sul cinese Ashun Wu (2022) e sul sudafricano Justin Harding (2021).