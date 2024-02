Serie C: in Cesena-Pineto l’arbitro indosserà una telecamera che darà immagini live

La Serie C e Sky Sport hanno ufficializzato un accordo che permetterà al direttore di gara Allegretta di indossare una telecamera nel corso di Cesena-Pineto, in programma domenica 25 febbraio alle 15. Grazie alla Referee Cam i telespettatori della Serie C Now potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara dalla sua visuale. “Questo è un giorno speciale per tutti i tifosi della Serie C. Siamo la prima Lega che si apre a un simile cambiamento e ci confermiamo ancora una volta il principale laboratorio d’innovazione per tutto il mondo del calcio. Da sempre la C è la casa delle sperimentazioni. Riuscire a fornire al pubblico la visuale dell’arbitro, ciò che da decenni tutti gli appassionati sognano di vedere, rappresenta un successo incredibile, rafforzando ancor più il legame tra calcio e tifoseria. È una svolta epocale che può portare solo benefici. Sono certo che saremo i primi di una esperienza destinata ad allargarsi. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro sinergico con la Figc e l’Associazione Italiana Arbitri. Al presidente Carlo Pacifici e al designatore Maurizio Ciampi giunga il mio ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione“, le parole del presidente della Lega Pro Matteo Marani.