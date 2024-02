Calcio femminile: Azzurre pronte ad Irlanda e Inghilterra, si avvicina l’addio di Gama

Le Azzurre si ritrovano a Coverciano per la seconda seduta di allenamento in vista delle partite amichevoli contro l’Irlanda e l’Inghilterra. Il primo match è previsto a Firenze per le 18.30 di venerdì, mentre la seconda partita si terrà in Spagna, ad Algericas, martedì. Fermata da problemi fisici, Valentina Giacinti ha abbandonato il ritiro ed è stata sostituita da Miriam Longo. Lo scontro con l’Irlanda sarà l’ultima partita con la maglia della Nazionale per Sara Gama, che lascia l’Italia dopo 140 presenze. Cecilia Salvai, compagna di squadra e di Nazionale di Gama, commenta: “Il campo ci ha legato davvero tanto. Ci ha spiazzato ma Sara è brava a farci le sorprese. Una decisione del genere non deve essere facile, ma la vedo serena. Rimarrà per sempre unica e insostituibile, e merita tutto il nostro supporto in questi giorni. L’Irlanda? È una squadra molto testa, soprattutto dal punto di vista fisico”.