Golf, DP World Tour 2023: in Francia vince Hisatsune. Edoardo Molinari migliore degli italiani

Per mezzo di una splendida rimonta finale il giapponese Ryo Hisatsune ha vinto con 270 (-14) colpi la 105/a edizione del Cazoo Open de France sul percorso de Le Golf National. E’ stato il torneo che ha preceduto la Ryder Cup, che da venerdì prenderà il via al Marco Simone Golf & Country Club, di Guidonia Montecelio. Hisatsune, 21 anni, ha ottenuto il suo primo titolo rimontando dalla quinta posizione con un 66 (-5). Grazie a cinque birdie ha sorpassato l’inglese Jordan Smith, leader dopo tre turni, e secondo con 272 (-12) alla pari con il danese Jeff Winther, autore di un 65 (-6, un eagle, sei birdie, due bogey). In gara tre giocatori azzurri tra i quali il migliore è stato Edoardo Molinari, uno dei cinque vice capitani del Team Europe a Roma, 28° con 280 (70 71 68 71, -4). Tre colpi in più, 47.i con 283 (-1), per Guido Migliozzi (72 69 69 73), che difendeva il terzo dei suoi tre titoli sul DP World Tour, e Renato Paratore (67 75 74 67).