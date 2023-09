Ciclismo Europei 2023, Ganna: “Siamo stati sfortunati. Ci rifaremo presto”

La caduta, quando mancavano 25 km alla conclusione degli Europei, suona veramente come una nota troppo stonata per Filippo Ganna e per tutta la sua squadra dopo il percorso messo in atto. Purtroppo però è arrivata e bisogna rialzarsi subito per stabilire le prossime imprese. In questa direzione, di rammarico sicuramente, ma di speranza, si sono alzate le parole di Ganna alla conclusione della gara.

Ganna: “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Nella prima caduta siamo rimasti coinvolti in tanti e per fortuna i miei compagni mi hanno riportato rapidamente dentro al gruppo. In seguito siamo entrati bene nel circuito ed eravamo pronti per fare una bella corsa, poi però purtroppo c’è stata la sfortuna della seconda caduta. Eravamo riusciti a portare via il gruppo giusto… Cercheremo di rifarci al più presto, adesso però bisogna cercare di recuperare“.