Klassieker: i tifosi dell’Ajax mettono a fuoco Amsterdam dopo la sconfitta contro il Feyenoord

La sfida tra Ajax e Feyenoord è finito nel peggiore dei modi. Dopo la sospensione del match per fumogeni gettati in campo, i tifosi dei lancieri hanno scatenato tutta la loro delusione, dopo la sconfitta per 3-0, mandando a fuoco la città. Decine le immagini trasmesse dai media olandesi di tafferugli fuori dall’Amsterdam Arena, dove tra automobili e vetrine di negozi, i tifosi dell’Ajax hanno scatenato la loro frustrazione, distruggendo anche gran parte delle cose che gli capitassero a tiro.