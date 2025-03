Si avvicina alla conclusione il Cognizant Classic, torneo del PGA Tour in corso sul par 71del PGA National Resort and Spa di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti d’America). La manifestazione, inaugurata nel 1972, mette in palio un montepremi totale di 9.2 milioni di dollari. A un giro dal termine c’è lo statunitense Jake Knapp davanti a tutti con 197 colpi (-16). Lo segue il connazionale Michael Kim, secondo con 198 colpi (-15). In terza posizione appaiati a -14 Russell Henley, Ben Griffin e Doug Ghim. In sesta piazza coppia formata da Rickie Fowler e Taylor Montgomery, entrambi a -13. In piena lotta per la vittoria anche l’austriaco Sepp Straka, il francese Matthieu Pavon e gli americani Joe Highsmith, Max McGreevy, J.J Spaun e Daniel Berger, tutti in ottava posizione con -12. In dieci insieme al 14° posto (-11). Ci sono Rikuya Hoshino e Victor Perez. Battuta d’arresto per Francesco Molinari. Il torinese non riesce a dar seguito alla buona seconda tornata incappando in un controproducente +2 che lo fa scivolare in 66esima posizione con lo score complessivo di -3.

Naidoo vince il South African Open Championship

Si gioca anche nel DP World Tour. Arriva il primo titolo in carriera per Dylan Naidoo. Il golfista sudafricano ha battuto allo spareggio playoff l’inglese Laurie Canter. Birdie decisivo per il classe 1998, che si aggiudica il South African Open Championship in corso a Durban. Naidoo salirà con questo risultato attorno al 250° posto nel ranking mondiale. Giornata finale della manifestazione che è stata annullata causa maltempo. Un violento temporale ha costretto l’organizzazione ad annullare completamente l’ultima giornata accorciando il torneo a 54 buche. Dal terzo posto in giù, dunque, classifica che resta invariata rispetto a ieri. Terzo a -13 l’inglese Marco Penge, quarti a -12 i sudafricani Darren Fichardt, Branden Grace e Christiaan Maas (amateur). Settimo a -11 Andrea Pavan, appaiato all’inglese Dale Whitnell. Noni a -10 il sudafricano Shaun Norris e lo scozzese Scott Jamieson. L’International Swing terminerà la prossima settimana sempre in Sudafrica, a Johannesburg, con lo Joburg Open. Italia che potrà contare sul solo Francesco Laporta.