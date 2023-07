Golf, Challenger Tour 2023: Laporta vince in Germania, battuti Boyd e Chesters

Francesco Laporta vince nel Big Green Egg German Challenge, valido per il Challenger Tour 2023. 281 (69 70 70 72, -7) colpi per l’azzurro, che supera in volata gli inglesi Gary Boyd e Ashley Chesters, 2/i con 282 (-6) al fianco del ceco Jiri Zuska e del tedesco Dominic Foos. Dopo la doppietta di Matteo Manassero e gli exploit di Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, è arrivata ora l’impresa di Laporta. Quinto successo stagionale per l’Italia, che diventa la nazione più vincente nel 2023. Sul percorso del Wittelsbacher Golfclub (par 72), a Neuburg an der Donau, Laporta, 32enne di Castellana Grotte (Bari), ha festeggiato il terzo titolo sul circuito dopo i due del 2019 (Hainan Open e Challenge Tour Grand Final) quando il pugliese riuscì a vincere l’ordine di merito del Challenge Tour. Il successo ha fruttato a Laporta 40.000 euro a fronte di un montepremi complessivo di 250.000.