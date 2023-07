Wta Varsavia 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 24 luglio con Giorgi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA di Varsavia 2023 per la giornata di lunedì 24 luglio. Subito in campo la nostra Camila Giorgi, attesa da un match tutt’altro che banale contro una tennista esperta come la tedesca Tatjana Maria. Solamente quattro gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Chwalinska vs Siegemund

a seguire – Kucova vs Hruncakova

a seguire – (6) Giorgi vs Maria

COURT 2

Ore 11:00 – Hibino vs Wickmayer