F1 GP Ungheria 2023, Sainz: “Questa Ferrari ha delle deficienze che non riusciamo a correggere”

“Ci attendevamo dei risultati migliori su questa pista, probabilmente in Belgio cambieremo la nostra filosofia di gara. La macchina di quest’anno ha delle deficienze che non riusciamo a correggere il prima possibile. Abbiamo concluso la gara nelle posizioni che in questo momento meritiamo, come fatto anche a Silverstone, con i nostri rivali come McLaren e Mercedes che stanno facendo dei passi avanti”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo il deludente ottavo posto al Gp di Ungheria di F1: “Anche se stiamo sviluppando bene la macchina restano alcuni difetti che non riusciamo a migliorare. Abbiamo sofferto sul passo gara, in un tracciato dove ci aspettavamo prestazioni certamente migliori. Ci ritroveremo in Belgio probabilmente con una filosofia di gara diversa e speriamo di tornare a fare bene”.