Golf, Challenge Tour: Celli in testa in Spagna, Manassero ottavo. Paratore 18° in Svezia

Filippo Celli è in testa dopo la prima giornata dell’Andalucía Challenge de Cádiz, torneo del Challenge Tour di scena sul percorso dell’Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri (par 72) di Cadice. Il romano ha chiuso in -9 e guida una classifica che vede in ottava posizione Matteo Manassero a -5. Dopo le vittorie negli ultimi tornei disputati sul Challenge dello stesso Manassero e di Andrea Pavan domenica scorsa, l’Italia del green cerca un clamoroso tris. Nel frattempo sul circuito principale, il DP World Tour, è iniziato il Volvo Car Scandinavian Mixed che vede in gara sullo stesso percorso uomini e donne del circuito europeo. A Stoccolma il miglior italiano è Renato Paratore, 18° a -3 e distante quattro colpi dalla testa della classifica che vede a -7 il tedesco Paul e il danese Norgaard. Terzo posto a -6 per la proette thailandese Trichat Cheenglab.