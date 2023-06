Mondiale U20, l’Uruguay batte l’Israele e vola in finale: 1-0 targato Duarte

L’Uruguay passa e si prende la finale del Mondiale Under 20 in Sud America. In attesa di capire chi sarà fra Italia e Corea del Sud a capire chi sarà la seconda finalista, la Celeste si prende il biglietto per giocarsi il titolo del Mondiale. La gara con la sorpresa Israele che aveva battuto a sorpresa il Brasile nei quarti di finale è equilibrata e non molto spettacolare. Il match è tattico con le squadre bloccate in cerca del guizzo decisivo che nel primo tempo non arriva. All’intervallo il risultato è di perfetta parità e di poche occasioni da gol create.

La ripresa vede un Uruguay più propositivo e più spigliato in cerca del gol del vantaggio. Il gol arriva al 61esimo con la firma di Anderson Duarte che di testa svetta e beffa il portiere dell’Israele. Dopo il vantaggio la Celeste ha la palla del 2-0 più volte, ma le spreca. Negli ultimi minuti di gara forcing finale di Israele che però alla fine non sortisce l’effetto sperato. L’Uruguay è la prima finalista, in attesa di Italia-Corea del Sud.