Scherma, Assoluti La Spezia 2023: le Fiamme Gialle ed Aeronautica vincono la gara a squadre

A La Spezia si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani che hanno decretato le Fiamme Gialle e l’Aeronautica Campioni della Gara a Squadre. Al maschile le Fiamme Gialle dei medagliati olimpici Gigi Samele ed Enrico Berrè, con Francesco D’Armiento e Lorenzo Ottaviani, hanno conquistato il tricolore superando per 45-41 in una finale emozionante e piena di passione.

Bronzo al collo del quartetto del Centro Sportivo Carabinieri. Michele Gallo, Edoardo Cantini, Giacomo Mignuzzi e Mattia Re. Resta in A1 la Virtus Scherma Bologna, che supera nell’ultimo match playout il Frascati Scherma, costretto a ripartire dalla A2 come Champ Napoli e Società del Giardino Milano. Per quanto riguarda, invece, la gara femminile la medaglia d’oro va alle sciabolatrici dell’Aeronautica Militare, di nuovo d’oro. Argento per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle.