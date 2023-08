Golf, Bmw Championship: Viktor Hovland vince con una super rimonta finale, quarto McIlroy. Adesso il Tour Championship

Viktor Hovland ha vinto l’edizione 2023 del Bmw Championship, prestigioso torneo del PGA Tour e ultima prova dei Playoff prima del Tour Championship della prossima settimana. Il norvegese si è imposto con una rimonta straordinaria, grazie a un giro finale in 61 colpi sul percorso di Olympia Fields in Illinois. Impressionante il 28 messo a segno nelle ultime nove buche, una prestazione che ha permesso a Hovland di chiudere a -17 con due colpi di vantaggio su Scottie Scheffler e Matt Fitzpatrick, mentre Rory McIlroy ha chiuso quarto a -12. Ottime notizie anche in chiave Ryder Cup per il Team Europe, che avrà in McIlroy e Hovland le due punte di diamante insieme a Jon Rahm, che però questa settimana non è andato oltre il trentunesimo posto. Hovland si è portato a casa il primo premio da 3.600.000 dollari e adesso è in piena lotta per la vittoria della FedEx Cup.

Il Tour Championship è infatti l’evento finale del PGA Tour 2022/2023 e metterà in palio un super montepremi. Particolare il sistema di classifica, con i 30 giocatori partecipanti che inizieranno il torneo con un bonus di punti. Scottie Scheffler sarà davanti a tutti con -10, poi a seguire Hovland da -8, McIlroy da -7 e Rahm da -6, poi via via tutti gli altri. Uno spettacolo assolutamente da non perdere a partire da giovedì.