Spagna, Olga Carmona saluta il padre dopo la finale del Mondiale: “Senza saperlo avevo una stella”

di Michele Muzzarelli 7

Olga Carmona è stata decisiva per la vittoria del Mondiale femminile 2023 da parte della Spagna, con il suo gol che è valso l’1-0 ai danni dell’Inghilterra. Solo dopo la finale però la giocatrice ha appreso della morte del padre, per una giornata davvero indimenticabile nel bene e nel male. Carmona ha poi affidato le sue emozioni a un post sui social: “E senza saperlo avevo la mia stella prima dell’inizio del gioco. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà”.

