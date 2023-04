Golf, Augusta Masters 2023 quarta giornata oggi in tv: orari e diretta streaming

L’Augusta Masters 2023 vive oggi la sua quarta e ultima giornata, che da programma dovrebbe consegnare al vincitore del torneo la tanto agognata giacca verde. Condizionale però d’obbligo, visto che il maltempo ha flagellato la seconda e la terza giornata con i leader che addirittura hanno concluso solo sei buche del proprio terzo round durante il sabato. Condizioni metereologiche estreme che hanno condizionato il gioco e il programma, con nuovi orari ideati dagli organizzatori dell’Augusta National Golf Club. In testa c’è ancora Brooks Koepka, che guida forte di quattro colpi di vantaggio su Jon Rahm: i due hanno scavato un buon solco rispetto al resto della concorrenza, ma è ancora lunghissima. Non è comunque da escludere una conclusione del torneo al lunedì, qualora il maltempo continuasse ad essere protagonista. Di seguito la programmazione attuale.

ORARI, TV E STREAMING – Il terzo giro dell’Augusta Masters 2023 riprenderà nella giornata di domenica alle 8:30 locali, le 14:30 italiane. Gli organizzatori prevedono poi di iniziare l’ultimo giro alle 18:30 italiane con partenze doppie dalla 1 e dalla 10 in base alla classifica parziale. Per quanto riguarda la diretta tv, resta immutato il collegamento a partire dalle 20:00 su Sky Sport Golf per seguire di fatto tutte le 18 buche dei migliori, con diretta che arriverà fino a notte inoltrata. Gli appassionati potranno seguire il torneo anche in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade ad Augusta.