Golf, Augusta Masters 2023: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money dell’Augusta Masters 2023 di golf, il primo Major della stagione in programma dal 6 al 9 aprile nella consueta e splendida cornice dell’Augusta National Golf Club. Sale l’attesa per scoprire chi conquisterà il titolo e l’ambita “green jacket”, la giacca verde che spetta al vincitore di questo appuntamento iconico. Tutti i migliori giocatori del mondo sono al via del torneo, con l’Italia che sarà rappresentata anche quest’anno da Francesco Molinari. Al via anche Tiger Woods, vincitore della sua quinta giacca verde nel 2019 e sempre attesissimo ogni volta che scende in campo. Rory McIlroy darà invece un altro assalto all’unico Major che manca nella sua bacheca per cercare di diventare il sesto uomo nella storia del golf a completare il “Career Grand Slam”. Ma quanti soldi sono in palio nell’edizione numero 87 del Masters? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il montepremi del Masters 2023 sarà ufficializzato con precisione dopo i primi due giri, quando sarà chiaro il numero di giocatori che avranno passato il taglio dopo le prime 36 buche. Tuttavia, il montepremi del 2022 è un ottimo punto di riferimento e le cifre non dovrebbero discostarsi molto. Lo scorso anno il torneo mise in palio un totale di 15 milioni di dollari, con il vincitore che ha portato a casa la bellezza di 2.700.000 dollari contro i 1.620.000 dollari che sono spettati al secondo classificato. Di seguito la previsione completa del prize money.