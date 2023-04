Inter, Zhang seguirà la squadra a Lisbona: anche lui in partenza domani

Steven Zhang seguirà la formazione nerazzurra alla volta di Lisbona. Il presidente dell’Inter, come riporta la Gazzetta, ha deciso di stare vicino alla squadra in un momento difficile e fondamentale della stagione. L’andamento dell’ultimo mese lo preoccupa, soprattutto considerando che un’eventuale semifinale in Champions League porterebbe nelle casse nerazzurre altri 20 milioni di euro. E’ tempo di ristabilire un clima sereno in casa Inter.