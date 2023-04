Golf, Augusta Masters 2023: Hovland al comando con Rahm e Koepka, indietro Woods e Molinari

Non ha deluso le aspettative il primo giro dell’Augusta Masters 2023, primo Major della stagione. Il golfista più atteso era Tiger Woods, ma a prendersi la scena è stato il norvegese Viktor Hovland, primo con 65 (-7). In vetta con lui anche l’ex numero uno al mondo Jon Rahm e il quattro volte campione slam Brooks Koepka. Tiger Woods ha invece iniziato in salita, con tre bogey nelle prime sette buche, salvo poi invertire la rotta e realizzando tre birdie. Il suo punteggio di 74 (+2), però, non gli vale più della 54esima posizione. Per quanto riguarda l’unico azzurro in scena, ovvero Francesco Molinari, è arrivato un discreto 36° posto con 72 (0). Da segnalare infine l’86° posto dello scozzese Sandy Lyle, alla sua 42esima e ultima presenza al The Masters, torneo vinto nel lontano 1988.