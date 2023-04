Psg, Dugarry duro contro Mbappé: “Zero classe, pensi a giocare a calcio”

Christophe Dugarry, ex attaccante, ha parlato a RMC Sport del caso Mbappé, che ha attaccato il Psg per aver pubblicato un video promozionale non concordato: “Va bene che il club doveva avvertirlo, ma basta con questa suscettibilità. Poteva risparmiarsi questo messaggio social e risolvere la questione internamente, magari chiamando il responsabile della comunicazione. Ha dimostrato zero classe, non è questo il modo di fare“. Dugarry ha poi rincarato la dose: “Questi ragazzi hanno un ego smisurato. Percepiscono stipendi folli e perdono una gara dopo l’altra, si è trattato di una sceneggiata inutile per uno sponsor. Deve pensare solo a giocare a calcio invece di occuparsi di tutto il resto“.