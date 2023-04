Candreva protagonista, supera Causio per presenze e punta l’Inter: i nerazzurri la sua vittima preferita

Ci sono calciatori che entrano nella storia passando dalle porte secondarie. Pur non avendo rispettato a pieno il carico di aspettative che aveva contribuito a creare, Antonio Candreva si gode un posto privilegiato nel calcio italiano. L’esterno della Salernitana nel match da ex contro l’Inter di Simone Inzaghi supererà Franco Causio per numero di presenze (460) attestandosi in solitaria al trentesimo posto dei calciatori più presenti del nostro campionato. Da quel momento il tuttofare romano, classe 1987 ma con una carriera che sembra essere ancora lunga, può solo scalare una classifica di nomi illustri. Con De Rossi, Altafini, Causio e Costacurta alle spalle, i prossimi obiettivi sono Baresi (470), Del Piero (478), Pirlo (493). Ma ragionando più nel presente, il prossimo traguardo è una sfida da ex contro una squadra che per lui non può essere banale. All’Inter dal 2016 al 2020, ingaggiato in nerazzurro a fronte di 21 milioni dopo un quadriennio ben più fortunato con la maglia della Lazio, nel campionato d’esordio è l’unico giocatore sempre presente, con 38 apparizioni in campo e 6 gol. Meno fortuna nel 2018-19, dove non arriva mai alla rete. Con Antonio Conte alla guida, ritrova certezze e fiducia, ma nella stagione successiva lascia i nerazzurri per la Sampdoria. Allo Scudetto del 2021, Candreva non partecipa e il suo nome resta legato ai nerazzurri in qualità di bestia nera. L’Inter è la sua vittima preferita nella competizione grazie a sei reti segnate con le maglie di Lazio e Sampdoria. Tre i gol e 4 gli assist in stagione invece per Candreva, che sogna un altro sgambetto ai nerazzurri, con la fascia da capitano e un ruolo centrale ritrovato. Nelle ultime quattro gare invece ha contribuito direttamente a tre reti. Presto per dire se è una seconda giovinezza, ma il jolly romano sembra tornato protagonista nel calcio italiano. Una buona notizia in più per Paulo Sousa che cerca tre punti e un faro nel gioco. Per i primi si aspetta il verdetto del campo, il secondo l’ha trovato da tempo.