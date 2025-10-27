Il romano chiude quarto al Genesis Championship e guadagna l’accesso all’Abu Dhabi HSBC Championship. Bene anche Laporta (14°). Titolo a Junghwan Lee

Andrea Pavan compie l’impresa al Genesis Championship e si guadagna un posto nei PlayOffs del DP World Tour insieme a Francesco Laporta. Sul percorso del Woo Jeong Hills Country Club, il 36enne romano ha chiuso al quarto posto con un giro finale da applausi (66 colpi, -5), risalendo dal 29° posto fino alla top-5. Un risultato che gli vale l’ingresso tra i migliori 70 della Race to Dubai e il pass per l’Abu Dhabi HSBC Championship, Rolex Series in programma dal 6 al 9 novembre.

Accanto a lui ci sarà anche Francesco Laporta, 35enne pugliese di Castellana Grotte, che ha terminato al 14° posto (279 colpi, -5) guadagnando la 54ª piazza nel ranking.

Il trionfo di Lee e il podio

La vittoria è andata al coreano Junghwan Lee, che ha chiuso con 273 (-11) dopo un ultimo giro spettacolare da 64 colpi, caratterizzato da otto birdie (cinque consecutivi). Sul podio anche lo spagnolo Nacho Elvira e l’inglese Laurie Canter (276, -8). Pavan, a quota 277 (-7), ha condiviso la quarta piazza con il giapponese Yuto Katsuragawa e l’inglese Andy Sullivan.

Gli altri italiani

Buona prestazione anche per Guido Migliozzi, 30° con 281 (-3), mentre resta fuori dai primi 115 della Race to Dubai Gregorio De Leo (130°), che dovrà passare dalla Qualifying School per migliorare la propria categoria.

Ora la sfida si sposta negli Emirati Arabi: ad Abu Dhabi Pavan e Laporta andranno a caccia dell’accesso all’evento conclusivo della stagione, il DP World Tour Championship di Dubai (13-16 novembre).