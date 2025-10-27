Dopo la sconfitta contro la Lazio e appena 8 giornate di campionato, la società bianconera ha sollevato Igor Tudor dall’incarico. La squadra sarà affidata a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, che debutterà mercoledì contro l’Udinese.

Prima l’indiscrezione lanciata da SkySport, poi la conferma ufficiale: la Juventus cambia allenatore. Dopo otto giornate di Serie A e tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, il club bianconero ha deciso di esonerare Igor Tudor.

In una nota, la società ha comunicato di aver “sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci”.

La Juventus ha affidato ad interim la panchina a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, che guiderà la squadra già mercoledì sera nella sfida casalinga contro l’Udinese.

Il club ha voluto ringraziare Tudor e il suo staff “per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro professionale”.