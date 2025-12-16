Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i due principali protagonisti all’interno del circuito. Ecco le ultime e un messaggio ai due tennisti.

Il mondo del tennis vive una meritata pausa ma intanto proseguono le dichiarazioni da parte dei media e degli addetti ai lavori e si parla soprattutto della lotta nel circuito tra i primi due, la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che tiene acceso l’entusiasmo tra i migliori protagonisti.

Sinner e Alcaraz, spunta il messaggio su Djokovic

Negli ultimi due anni Alcaraz e Sinner si sono divisi i titoli, ma per il 2026 una delle maggiori curiosità nel mondo del tennis riguarda sapere chi possa impensierire o magari battere i primi due e ne ha parlato nelle ultime ore Flavia Pennetta. L’ex campionessa di tennis ha parlato della situazione del tennis attuale ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni al Corriere della Sera, ecco le sue parole:

“Ritiro Djokovic? Io credo che lui sia ancora convinto di poter battere Alcaraz e Sinner, e quindi di poter fare lo Slam numero 25 nel circuito. Sarebbe record assoluto” e la tennista ha fatto riferimento al fatto che in questo modo sarebbe il tennista ad avere più Slam sia tra uomini che tra donne. Nel corso dell’intervista la Pennetta ha ricordato la vittoria agli Us Open ed il legame con l’avversaria sconfitta in finale, la rivale Roberta Vinci.