Napoli, tra infortunio e Coppa d’Africa fino a due mesi senza Osimhen

Guai in vista per il Napoli. Con l’infortunio di Victor Osimhen, gli azzurri rischiano di perdere ora il loro bomber e trascinatore per almeno due mesi, visto che il possibile rientro dopo il problema fisico accusato con la Nigeria è previsto non prima della prossima sosta per le Nazionali, e dunque per il 25 novembre se non dopo. Il calendario dei partenopei in queste settimane tra ottobre e novembre è molto fitto, anche con partite decisive per la stagione, come quelle di Champions, sarà un’assenza che peserà.

Una volta rientrato, se non vi saranno ricadute, c’è però dopo da fare i conti con la Coppa d’Africa dal 13 gennaio all’11 febbraio: la selezione nigeriana è tra le candidate per la vittoria e se andrà fino in fondo, dando per scontata la convocazione dell’attaccante, si tratterebbe di giocare Serie A e anche la Supercoppa Italiana (spostata per la furia di De Laurentiis, visto che in origine si sarebbe giocata prima della partenza del giocatore per l’Africa) senza Osimhen, per un altro mese.

Fanno due mesi di assenza e così Simeone e Raspadori scaldano i motori per provare a sostituirlo nel migliore dei modi, con Garcia, in bilico, a dover far fronte anche con questa grana. L’anno scorso, per la cronaca, nove le partite saltate da Osimhen: sette vittorie in sua assenza e due sconfitte entrambe contro il Milan in campionato e Champions.