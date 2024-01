Deloitte: Juventus al primo posto in Italia per ricavi, Milan davanti all’Inter

Secondo il report dello Sport business group di Deloitte nel corso della ventisettesima edizione della Football money league sulla stagione 2022/2023, la Juventus si conferma il primo club italiano per fatturato, all’undicesimo posto a livello mondiale ma con un importante aumento dei ricavi dell’8% fino a 432 milioni. C’è un importante balzo del Milan, che arriva in tredicesima posizione a quota 385 milioni di ricavi, +50% in un anno, l’Inter alle spalle al quattordicesimo posto con 379 milioni di ricavi (+23% rispetto alla stagione precedente), mentre il Napoli è in top-20 con ricavi per oltre 267 milioni. Al primo posto in assoluto Real Madrid in testa.