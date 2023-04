Golf, al via il Masters di Augusta 2023: occhi puntati su Tiger Woods, c’è anche Molinari

Ha preso il via ad Augusta (Stati Uniti) il Masters, primo slam maschile del 2023. I migliori golfisti del mondo fanno tappa in Georgia per contendersi l’ambito trofeo e indossare la ‘Green Jacket’. Le luci dei riflettori non potevano che essere puntate su Tiger Woods, a caccia della sesta affermazione in carriera. Per lui si tratta del secondo torneo stagionale a cui prende parte. Ai nastri di partenza anche l’azzurro Francesco Molinari e il numero uno al mondo Scottie Scheffler, chiamato anche a difendere il titolo.