Lecce-Napoli, i convocati di Spalletti: confermata l’assenza di Osimhen

Doveroso per il Napoli reagire dopo la sconfitta pesante in casa contro il Milan della scorsa domenica. Per farlo la squadra di Spalletti deve riprendere la propria corsa in quel di Lecce dove domani (7 aprile 2023) alle 20.45 non ci sarà ancora Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, non appare fra i convocati del mister toscsano che dunque anche a Lecce dovrà fare a meno del suo cannoniere. Si farà il possibile per recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Milan. Questi i convocati del Napoli.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.