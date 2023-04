Livorno, nuovo cambio di proprietà: il club finisce nelle mani di Joel Esciua

L’Unione Sportiva Livorno cambia nuovamente proprietà. Nella giornata di ieri, infatti, a poche ore dalla scadenza della prelazione il broker con residenza londinese, Joel Esciua, ha comunicato con una pec di impegnarsi a definire l’acquisto del club ad un prezzo che dovrebbe essere fissato attorno ai 650 mila euro. Finisce dopo due anni, dunque, l’era di Paolo Toccafondi, che domani saluterà definitivamente il pubblico attraverso una conferenza stampa. Questa potrebbe anche essere un’occasione per conoscere di persona il nuovo proprietario che fino a questo momento ha parlato con la stampa soltanto per via telefonica. Esciua prenderà la gestione effettiva della società a partire dal prossimo 1° luglio ed ha già manifestato l’intenzione di organizzare una squadra che possa vincere immediatamente il campionato. Si inizierà dalla scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore.