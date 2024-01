Dalla lotta contro alcol e depressione al trionfo alle Hawaii. Kirk vince il The Sentry: “Ho ritrovato la gioia per la vita”

E’ Chris Kirk il primo vincitore del 2024 sul PGA Tour. L’americano ha infatti conquistato il The Sentry, laureandosi campione alle Hawaii e incassando un assegno da ben 3.6 milioni di dollari. 263 (67 65 66 65, -29) il totale che gli ha permesso di superare di un colpo il connazionale Sahith Theegala, secondo con 264 (-28). A stelle e strisce anche il gradino più basso del podio, occupato da Jordan Spieth con 265 (-27), mentre il numero uno al mondo Scottie Scheffler – al comando a metà gara – ha chiuso quinto con 267 (-25).

Il successo ottenuto sull’isola di Maui è alquanto speciale per Kirk, tornato nel circuito dopo una lunga battaglia con l’alcol e la depressione. “Avevo perso la gioia per la maggior parte delle cose della vita, ma ora è certamente tornata. Sicuramente mi sono innamorato di nuovo di quel processo necessario per essere la versione migliore di te stesso. Penso che per avere successo e goderti davvero la vita come giocatore devi amare il tuo lavoro” ha dichiarato il 38enne delle Tennesse, al sesto acuto in carriera sul PGA Tour.