Ivan Zazzaroni: “L’Inter ha un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri”

“Gli juventini sono quelli che stanno dicendo che l’Inter è aiutata dal palazzo, che peraltro mi sembra stia crollando di giorno in giorno e abbia una certa debolezza. Non credo che il palazzo stia aiutando l’Inter, credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri, perché è molto più abile degli altri. Parliamo di uno che è capace di gestire determinate situazioni”. Lo ha detto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni nel suo intervento a Pressing a proposito dell’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. “Non è una novità che sia più abile di altri in determinate comunicazioni, rapporti e relazioni. Questo è un dato di fatto assoluto”, aggiunge Zazzaroni, in risposta alle parole (“Frase molto grave”) di Fabrizio Biasin. “È più abile e più bravo di altri. Sa comunicare e gestire le situazioni complicate – chiarisce ancora Zazzaroni –. Con le presidenze volanti di questo momento è uno che ha grandi capacità ma non dico che l’Inter non meriti il primo posto, non c’è nessuna ombra, è la squadra più forte e lo continuo a dire”.