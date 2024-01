Parigi 2024, l’appello di Macron ai francesi: “Fate almeno 30 minuti di sport al giorno”

A 200 giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, il presidente della Francia Emmanuel Macron ha lanciato un appello ai cittadini: “Vi invito tutti i giorni a fare almeno 30 minuti di sport, anche di più se potete, ma almeno 30 minuti. Fa bene alla salute e per tante cose, ma è anche un modo di avere dei Giochi che resteranno nelle nostre abitudini quotidiane” ha detto in un video postato su X (ex Twitter).

Macron, in maglietta sportiva e con un paio di guantoni da boxe sulla spalla, ha poi proseguito: “Le Olimpiadi saranno fra 200 giorni, ma cominciano adesso“. Il governo francese ha fatto dello sport un grande tema nazionale e l’attività fisica è stata rafforzata nelle scuole, “con 30 minuti di sport obbligatorio per tutte le elementari e più sport alle medie“. Il presidente francese ha infine auspicato molte medaglie ai Giochi e un aumento del numero degli sportivi dilettanti.