Voci su presunta gravidanza, Simone Biles si sfoga: “Non sono incinta, smettetela”

E’ un duro sfogo quello di Simone Biles, fuoriclasse statunitense di ginnastica, per le continue voci che circolano sul suo conto per quanto riguarda una presunta gravidanza. La pluricampionessa olimpica ha postato un foto presa d’assalto da diversi utenti che hanno messo in risalto una pancia collegandola a una possibile dolce attesa. La Biles, sposata col giocatore di football americano Owens, si è irritata per questi commenti e ha smentito: “Odio dover affrontare questo problema, ma per favore smettetela di commentare questa foto o sul mio Instagram in generale sul fatto che io sia incinta. Non sono incinta”.