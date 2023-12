Empoli, crack Bereszynski: lesione al bicipite femorale per l’ex Napoli

L’Empoli dovrà fare i conti con l’infortunio di Bartosz Bereszynski uscito anzitempo nella sfida contro il Lecce. Il terzino nelle scorse ore ha effettuato tutti gli esami del caso, che hanno dato il loro referto medico: ossia lesione al bicipite femorale per l’ex terzino del Napoli.

Questo il comunicato dell’Empoli: “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Bartosz Bereszynski, uscito durante l’ultima gara contro il Lecce, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.

Intanto una folta delegazione della squadra formata da Bastoni, Cacace, Cambiaghi, Ebuehi, Gyasi, Luperto, Maldini, Perisan, Walukiewicz insieme alla Onlus Empoli For Charity, si sono recatio alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer per incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie donando loro un regalo azzurro. ell’occasione, è stata donata una maglia personalizzata per rafforzare il legame tra l’Empoli e l’Ospedale Pediatrico Meyer.