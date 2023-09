F1, qualifiche Gp Singapore 2023: disastro Red Bull, Verstappen e Perez eliminati nel Q2

Clamoroso epilogo del Q2 nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una Red Bull irriconoscibile ha infatti subito la doppia eliminazione di Max Verstappen e Sergio Perez, entrambi fuori dal Q3. Per l’olandese leader del Mondiale sono apparse evidenti le difficoltà con l’assetto di oggi, senza particolari problemi tecnici. Verstappen manca una Q3 per la prima volta dal Gran Premio del Canada del 2019, al netto di problemi tecnici. Per la prima volta dal 2018 nessuna Red Bull si giocherà quindi la pole position. Quest’anno inoltre la pole position era sempre stata conquistata dai campioni mondiali in carica: dodici le pole di Verstappen e due quelle di Perez nei primi quattordici impegni stagionali.