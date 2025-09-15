Dal trionfo delle azzurre agli esercizi più spettacolari: tutte le gare disponibili on demand.

I Mondiali di ginnastica ritmica 2025 al Forum di Assago hanno regalato spettacolo puro ed emozioni indimenticabili. Le Farfalle azzurre hanno entusiasmato il pubblico con esercizi di grande intensità e precisione, confermandosi tra le squadre più competitive al mondo. A brillare anche le individualiste italiane, capaci di conquistare il cuore della platea con performance di altissimo livello tecnico ed eleganza assoluta.

Per chi non avesse potuto seguire l’evento dal vivo o in diretta, c’è la possibilità di rivedere tutte le gare e i momenti più emozionanti on demand su Sportface Tv, al seguente link: Rivivi i Mondiali di ginnastica ritmica 2025.

Un’occasione unica per riscoprire i dettagli di una manifestazione che ha reso Milano capitale mondiale della ginnastica ritmica.