Il tennista romano torna in campo nell’Atp 250 cinese dopo mesi di stop. In tabellone anche Nardi e Arnaldi.

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista azzurro, attuale numero 57 del ranking Atp, rientrerà questa settimana nell’Atp 250 di Hangzhou (17-23 settembre), primo appuntamento dello swing asiatico. Per l’italiano sarà il vero ritorno dopo una stagione complicata: da maggio, infatti, aveva disputato soltanto una partita a Wimbledon, saltando anche gli Us Open 2025.

Il sorteggio del tabellone ha stabilito che Berrettini debutterà contro un qualificato. Sulla sua strada, però, incombe la minaccia di Alexander Bublik, numero 19 del mondo, possibile avversario nei quarti di finale.

Non ci sarà solo Berrettini in Cina: Luca Nardi esordirà contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, mentre Matteo Arnaldi affronterà al primo turno il francese Arthur Cazaux, con la prospettiva di un incrocio al secondo turno con un altro transalpino, Corentin Moutet.