Serie A, Emil Audero Show al Bentegodi e reti bianche: Verona a secco contro una Cremonese con il freno a mano tirato

Cremonese e Verona si sono presentate alla terza partita di Serie A con due cammini differenti: la formazione lombarda ha totalizzato il punteggio pieno nei primi due incontri, mentre il Verona arrivava da un pareggio e una sconfitta. I tre punti in palio rappresentavano oro colato per tutte e due le squadre.

Mentre la tifoseria lombarda attendeva con trepidazione l’esordio di Jamie Vardy – il centravanti è stato escluso dall’undici iniziale, ma ha esordito nel secondo tempo – , il Verona si è trasformato in una carabina pronta a sfruttare la minima occasione per sbloccare il match. Tante le conclusioni dei veneti, ma Emil Audero ha negato ogni gol.

Emil Audero neutralizza il Verona, Jamie Vardy alla prima in grigiorosso

I padroni di casa vanno a caccia del vantaggio fin dai primi giri d’orologio, prima con Orban e poi Giovane, tra i più propositivi sul rettangolo verde. Emil Audero è il vero protagonista della prima frazione e buona parte dello 0 a o con cui le squadre vanno negli spogliatoi è merito dei suoi interventi.

Anche Baschirotto si rende protagonista di un salvataggio imperiale per i grigiorossi al 23′, sempre chiusi nella propria area. Dieci tiri totali per il Verona, di cui due nello specchio e zero gol, ma il dato più negativo per i padroni di casa è l’infortunio di Gagliardini, uscito in lacrime.

Al 60′, esordio storico di Jamie Vardy per la Cremonese, per il resto si ripete il copione del primo tempo: Giovane e Orban provano a sbloccare il match per il Verona, Audero annulla tutti i tentativi di bucare la rete.

Quello dell’ultimo quarto è un Verona a trazione anteriore per chiudere la partita con la prima vittoria, la Cremonese continua a difendersi e a coprirsi nei cambi: pare accontentarsi di un pareggio che, a conti fatti, è oro colato. All’ultimo, il lampo di Sarmiento: Montipò prodigioso a negare il gol-beffa della Cremonese al 90+1′.

Verona e Cremonese si spartiscono equamente il bottino, con un pizzico di rammarico per i padroni di casa, decisamente più produttivi, ma poco lucidi sottoporta.