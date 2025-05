Martina Centofanti e Daniela Mugurean annunciano il ritiro. Le due farfalle hanno comunicato, con un lungo post su Instagram, la fine delle rispettiva carriere: “Ci teniamo a spiegare il nostro punto di vista per fare chiarezza riguardo tutta la situazione dell’ultimo periodo”, l’apertura del messaggio sui social. Un ritiro arrivato in seguito alla scelta di prendersi una pausa di riflessione a inizio aprile dopo il licenziamento di Manuela Maccarani, ex guida tecnica dell’Accademia di Desio.

Il messaggio

“Siamo state tenute a riflettere sul nostro futuro in un momento in cui non lo avevamo messo in conto e per questo la nostra scelta è stata pensata e maturata in un mese intero. Non è decisione che si prende a cuor leggero perché è una scelta di vita. Per questo anche se il nome della nuova allenatrice (Mariela Pashalieva ndr) che nessuno conosceva prima dell’ufficializzazione, per vari motivi è stato comunicato prima della data prevista, ci tenevamo a specificare che questa sarebbe stata la nostra volontà indipendentemente da chi fosse arrivato. Abbiamo fatto un passo indietro per far sì che la squadra potesse continuare a lavorare perché noi non essendo stabili emotivamente e scosse dal momento non saremmo riuscite a portare avanti un lavoro professionalmente saldo. Forse è difficile da capire, ma quando costruisci un rapporto di completa fiducia e stoma con la persona che è stata la tua guida e il tuo punto di riferimento per anni è difficile andare avanti in altro modo. Dal momento che il progetto è stato incrinato, reinventarsi e ricominciare per noi non sarebbe stato semplice. Per questo seppur con dolore siamo arrivate alla conclusione. Il nostro non è un abbandono, ma una scelta di vita, augurando alle ragazze di continuare sempre a volare e realizzare tutti i loro sogni”.

La pausa di riflessione e il mancato esordio in Coppa del Mondo

A seguito degli sviluppi della scorsa settimana, desideriamo condividere la nostra posizione in merito alla situazione che ha coinvolto la squadra. In accordo con il presidente Facci e dopo aver informato l’Aeronautica Militare, nostro Gruppo Sportivo, abbiamo avuto la necessità e la possibilità di prenderci alcuni giorni per riflettere, metabolizzare, parlare con i nostri familiari e prenderci una pausa anche dagli allenamenti“. Così, in una nota, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, tre delle cinque Farfalle (con Alessia Maurelli ed Agnese Duranti) che hanno conquistato il bronzo nell’All-Around a squadre ai Giochi di Parigi 2024, spiegano la mancata partecipazione alla prova di esordio di Coppa del mondo in programma sabato a Sofia (Bulgaria).