Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Sofia: presenti Farfalle, Raffaeli e Baldassarri

Prosegue la #RoadtoMilano, il circuito di World Cup di Ginnastica Ritmica che culminerà con l’atteso finale al Forum di Assago, a Milano, dal 21 al 23 giugno. Dopo l’esordio ad Atene, la Coppa del Mondo fa tappa a Sofia, da venerdì 12 a domenica 14 aprile all’Arena Armeec. Si riparte dalle medaglie conquistate dalle Azzurre nella tappa inaugurale della stagione 2024: un oro con i 5 cerchi, un argento con i 3 nastri e 2 palle e un bronzo nel concorso generale per la Squadra Nazionale più le due piazze d’onore di Sofia Raffaeli nelle finali di specialità a cerchio e palla. A Sofia torneranno dunque le cinque ginnaste del gruppo d’insieme, per un altro test importante in vista del Campionato Europeo di Budapest, in programma dal 22 al 26 maggio.

Le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean sono pronte a tornare in pedana con i nuovissimi esercizi ai 5 cerchi e il misto con 3 nastri e 2 palle, che già hanno incantato ad Atene. A Sofia, poi, rivedremo in azione Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, entrambe fresche vincitrici dello scudetto con la Ginnastica Fabriano nella Final Six dello scorso weekend a Torino. Al fianco delle individualiste ci saranno le tecniche Claudia Mancinelli e Bilyana Dyakova. Venerdì 12 andrà in scena la prima metà dell’All-Around individuale e a squadre, che si completerà sabato 13 quando verranno assegnate le medaglie per il concorso generale. Domenica 14 aprile, invece, si svolgeranno le finali di specialità.