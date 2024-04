Probabili formazioni Viktoria Plzen-Fiorentina: andata quarti Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina, match di andata dei quarti di finale di Conference League 2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 e i viola vanno a caccia di un risultato favorevole nel primo confronto. La Fiorentina insegue la seconda finale europea consecutiva, possibilmente in questa edizione con un altro esito. Vincenzo Italiano è pronto a schierare la formazione migliore, ma dovrà anche gestire le energie visti gli altri due fronti, in campionato e in Coppa Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e i focus sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

VIKTORIA PLZEN – Padroni di casa con il solito 3-4-2-1. Chory a guidare l’attacco. Due assenze pesanti: Dweh e Kopic squalificati.

FIORENTINA – Vincenzo Italiano non rinuncia al 4-2-3-1. Terracciano tra i pali, Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa. Bonaventura e Arthur pronti in regia, ma Mandragora scalpita per un posto. Possibile sorpresa Barak, di casa in Repubblica Ceca e autore di otto gol in due stagioni in Conference. Potrebbe prendere il posto di Beltran.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Reznik, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Celv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Dweh, Kopic

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti

Ballottaggi: Sottil 60% – Ikone 40%; Barak 55% – Beltran 40%

Indisponibili: Christensen

Squalificati: –