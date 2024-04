Ginnastica ritmica, European Cup: le Farfalle di scena a Baku

Nel fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, andranno in scena a Baku delle vere e proprie prove generali del prossimo Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, in programma a Budapest in Ungheria, dal 22 al 26 maggio. L’European Cup infatti sarà un antipasto dell’imminente rassegna continentale e un interessante test per le interpreti italiane. Un format innovativo, in stile Final Six scudetto italiana, con sfide dirette per andare avanti nella gara. Esordio assoluto per questa competizione, per il 2024 organizzata in un’unica tappa e aperta a tutte le federazioni iscritte alla Federazione Internazionale di Ginnastica. Il gruppo Nazionale azzurro sarà al completo con squadra senior e individualiste grandi e piccole.

La direttrice tecnica azzurra Emanuela Maccarani, per l’occasione anche capodelegazione della spedizione tricolore, ha convocato le Farfalle d’insieme – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris – e per le ginnaste senior Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Saranno protagoniste anche le individualiste junior, che in questa stagione hanno iniziato a mettere sulle spalle esperienza in campo internazionale. Si tratta di Margherita Fucci,, Carlotta Fulignati, Anna Piergentili e Ludovica Platoni.