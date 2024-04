Benitez: “Sostituire Spalletti a Napoli difficile per chiunque, Lopetegui ottimo allenatore”

Rafa Benitez ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato diversi temi, a partire dalla difficile stagione del Napoli, sua ex squadra. “Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque – ha detto -. Il punto è che se si fa sempre il paragone con l’anno scorso si rischia di innescare un circolo vizioso“. Lo spagnolo ha poi individuato quello che secondo lui sarebbe il profilo giusto per guidare i partenopei dalla prossima estate: “Dev’essere bravo, non per forza giovane. Non è una questione di modulo, resto sempre convinto che un tecnico debba modellare il proprio pensiero in base alla squadra che ha“.

Benitez si è poi spostato sulle altre squadre italiane, partendo dal Milan e dalla situazione Lopetegui, il nome più gettonato al momento per sostituire Pioli: “Non conosco così a fondo le dinamiche, posso dire che Julen è un ottimo allenatore. E che subentrare a Pioli, che ha vinto, sarà complicato“. Dopo i complimenti all’Inter, l’ex Liverpool e Real Madrid ha concluso parlando del futuro del calcio italiano: “Credo che l’Italia stia andando verso una nuova epoca d’oro, il potenziale c’è ed è in crescita. Agli Europei, metto l’Italia tra le favorite insieme a Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna“.