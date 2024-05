Ginnastica ritmica: dal 22 al 26 maggio a Budapest in programma il Campionato Europeo

Manca sempre meno al via del Campionato Europeo 2024 di Ginnastica Ritmica, in programma dal 22 al 26 maggio a Budapest. Sarà un importante banco di prova in vista di Parigi 2024, dal momento che ci sono in palio, oltre ovviamente ai titoli continentali, anche gli ultimi due posti disponibili per i Giochi Olimpici, uno per l’individuale e uno per la squadra. La delegazione italiana partirà con la Squadra Nazionale delle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di sette medaglie nel circuito di World Cup che si concluderà con la finalissima all’Unipol Forum di Milano dal 21 al 23 giugno. Presenti dunque Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo. Per quanto riguarda invece le convocazioni delle individualiste, la scelta della DT Maccarani è ricaduta su Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas, che si giocheranno ampiamente le proprie carte per la medaglia.

Il programma individuale della competizione ungherese si aprirà mercoledì 22 maggio con le qualificazioni junior, che vedranno presenti Ludovica Platoni al cerchio, Anna Piergentili alla palla, Margherita Fucci alle clavette e Carlotta Fulignati al nastro. Quattro ginnaste per altrettanti attrezzi che decreteranno la classifica del team ranking. Si proseguirà poi, giovedì 23 maggio, con le qualifiche all-around senior a cerchio e palla, in cui le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo B, dopo l’Armenia, e saliranno in pedana dalle 11.15 alle 13.15, per poi continuare con clavette e nastro venerdì 24 maggio (dalle 17.00 alle 19.00), valide sia per l’accesso alla finale all-around sia per le specialità. Sabato 25 maggio, dopo il concorso generale individuale tra le migliori 24 della classifica e l’assegnazione del titolo europeo, entreranno in scena le Farfalle azzurre, sorteggiate come quarta squadra del secondo gruppo. Al termine delle due routine, ai 5 cerchi e al misto 3 nastri e 2 palle, scopriremo la classifica finale valida per il podio all-around. L’Europeo si concluderà domenica 26 maggio con le finali di specialità sia per le individualiste sia per i gruppi senior.