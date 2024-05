Sampdoria, Pirlo: “Come una finale, sappiamo cosa possiamo fare”

Il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani in casa del Palermo. Il match vale come turno preliminare dei playoff della Serie B, con la squadra rosanero che essendosi piazzata davanti ai blucerchiati ha due risultati su tre: “E’ una finale perché è una gara secca. Abbiamo solo un risultato a disposizione, che è quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti, quindi è importante interpretare bene la gara, sapendo che puoi far gol sia all’inizio che alla fine. Quindi dobbiamo stare dentro alla partita, non essere emotivi, non andare incontro a quello che succede o può succedere in campo. Ci vuole coraggio e lucidità. Arriviamo in un momento buono sia a livello fisico sia mentale, quindi ce la giocheremo serenamente, cercando di vincere la partita che è l’unica cosa che conta”.

“Quando arrivi a questo punto, giochi per la Serie A. Ai play-off tutti sognano e pensano di poterla centrare. Adesso inizia un altro torneo, quello più importante, che volevamo dall’inizio della stagione. Ci siamo, cercheremo in tutti i modi di tornare in A”, ha poi continuato Pirlo.

“Il Palermo penso farà la sua gara. Possono partire forte, con l’entusiasmo di tutto lo stadio pieno. Inutile che aspettano gli eventi della gara, cercheranno di aggredirla e noi dobbiamo fare lo stesso, stando dentro, sapendo cosa fare e farlo nel migliore dei modi perché non abbiamo margine di errore. Può dire quello che vuole, può dire che siamo favoriti. Non ci fa effetto. Ce lo prendiamo, perchè sappiamo di essere forti e sappiamo che dobbiamo solo vincere. Non aspettiamo cose da altri, dobbiamo prendercelo da noi il risultato”, conclude il tecnico blucerchiato in risposta al tecnico rosanero Mignani.